Hänigsen

Im Entensumpfweg in Uetze-Hänigsen hat am Mittwochabend der Fahrzeugführer eines BMW beim Zurücksetzen einen Ford Fiesta gerammt, der am Straßenrand geparkt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrertür des Fords eingedrückt. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 1500 Euro. Allerdings fuhr der BMW-Fahrer davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuge erkennt Kennzeichen

Ein Zeuge des Unfalls konnte laut Polizei jedoch Fragmente des Kennzeichens erkennen, obwohl es zum Unfallzeitpunkt um 22 Uhr dunkel war. Anhand dieser Information gelang es den Polizeibeamten, die Anschrift des BMW-Halters in Hänigsen ausfindig zu machen. Vor dem Haus stand auch der BMW, an dem die Beamten Schäden feststellten, die zu dem Unfallbild am Ford passen. Als sie an der Wohnungstür klingelten, öffnete jedoch niemand. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Von Anette Wulf-Dettmer