Uetze

Nach der Lockerung der Corona-Kontaktbeschränkungen suchen die Beamten der Polizeiinspektion Burgdorf mit dem Präventionsteam nun gezielt Kontakt zu älteren Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde. Nach Auskunft von Stefanie Eckler vom Präventionsteam ist es während der Corona-Pandemie schwer gewesen, mit Senioren in Kontakt zu kommen, die nicht mehr so mobil sind oder keinen Zugang zum Internet haben. Erstmals setzt die Polizei deshalb das neue Infomobil unter dem Motto „Wenn Sie nicht zu uns kommen können, dann kommen wir zu Ihnen“ ein. Am Montag, 12. Juli, wird der Polizei-Bulli die Ortschaft aufsuchen.

Das Infomobil – ein VW-Bus – hat das Präventionsteam der Polizeiinspektion Burgdorf organisiert, mit dem es nun durch die Ortschaften tourt. Die Polizei hat dabei gezielt Standorte mit nicht so großem Publikumsverkehr ausgewählt, damit die Corona-Kontaktregeln eingehalten werden können. Interessierte müssen an einen Mund-Nasen-Schutz denken.

Infomaterial und Ratschläge

Die Beamten wollen am Infobus nicht nur Prospekte ausgeben, sondern auch gezielt Auskunft erteilen. Dabei geht es um aktuelle Themen wie den neuen Dienstausweis der Polizei Niedersachsen oder die Sicherheit zu Hause und im Straßenverkehr. Auch die Aufklärung über aktuelle Betrugsmaschen ist geplant – so will die Polizei vor sogenannten Schockanrufen warnen, bei denen Kriminelle ihren Opfern am Telefon vorgaukeln, dass ein Familienmitglied wegen einer akuten Notlage umgehend Bargeld brauche.

Diese Orte fährt das Infomobil an

9 bis 9.30 Uhr: Schwüblingsen an der Kreuzung An der Kapelle/Zum Storchennest

9.45 bis 10.15 Uhr: Dollbergen an der Bahnhofstraße bei der Freiwilligen Feuerwehr

10.30 bis 11 Uhr: Katensen/Immenberg an der Dorfstraße/Ecke Eichenhain

11.15 bis 11.45 Uhr: Dedenhausen an der Straße Zum Bahnhof an der Alten Molkerei

12 bis 12.30 Uhr: Eltze im Bereich Am Osterberg/Zur Eltzer Mühle

12.45 bis 13.15 Uhr: Altmerdingsen/Krätze/Krausenburg am Hänigser Kirchweg bei der Freiwilligen Feuerwehr

13.30 bis 14 Uhr: Hänigsen auf dem Parkplatz An der Kirche/Am Pappaul

14.15 bis 14.45 Uhr: Obershagen an der Hauptstraße/Ecke Kampweg

Von Sven Warnecke und Antje Bismark