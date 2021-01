Uetze

Mit sechs Beamten ist die Polizei am Sonntagabend um 18.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Uetze erschienen. Bewohner des Hauses hatten die Beamten gerufen, weil sich im Treppenhaus mehrere Männer stritten und einer der Beteiligten offenbar bewaffnet war. Als drei Streifenwagenbesatzungen ankamen, trafen sie jedoch nur noch den 44-jährigen Mieter der Wohnung an, vor dessen Wohnungstür der Streit stattgefunden hatte, sowie dessen Freund, der zu Besuch war.

Die Ermittlungen der Beamten gestalteten sich schwierig. Denn weder der 44-Jährige noch dessen Freund wollten bisher Angaben zu den Hintergründen der Tat machen oder die Namen der Männer nennen, die inzwischen verschwunden waren. Die Polizisten konnten anhand der Spuren und mithilfe von Zeugenaussagen den Vorfall teilweise rekonstruieren.

Beamte durchsuchen Wohnung in Eichendorffstraße

Demnach haben zwei Männer zunächst die Wohnungstür des 44-Jährigen eingetreten, der daraufhin die Verfolgung der beiden aufnahm – „bewaffnet“ mit einer Schreckschusspistole und einem Holzknüppel. Mit dem Knüppel soll er mehrmals auf einen der Flüchtenden eingeschlagen haben. Schließlich verschwanden die beiden jedoch, und der 44-Jährige kehrte in seine Wohnung zurück.

Während der Ermittlungen bemerkten die Beamten starken Marihuanageruch in der Wohnung. Daraufhin durchsuchten sie diese, fanden aber nur eine geringe Menge der Droge. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Von Anette Wulf-Dettmer