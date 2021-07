Uetze

Wie bremsen Pedelec-Fahrer sicher ab? Weshalb sollten sie von beiden Seiten auf ihr Zweirad mit Akku aufsteigen können? Diese und andere Fragen rund um das richtige Fahren mit dem Pedelec erklärt die Polizistin Stefanie Eckert am Donnerstag, 15. Juli.

Teilnehmer bringen eigenes Fahrrad und einen Helm mit

Die Beamtin zeichnet bei der Polizei Burgdorf für die Verkehrssicherheit verantwortlich und übernimmt in Kooperation mit dem Seniorenbeirat Uetze eine Schulung für ältere Radfahrer, die mit einem Elektrofahrrad unterwegs sind. Die Teilnehmer sollten ihr Rad mitbringen und einen Helm tragen. Sie trainieren das Fahren im Parcours mit Spurhalten, Abbiegen, Bremsen und Kurvenfahren. Zudem codiert die Polizei auf Wunsch die Räder, wenn Personalausweis und Kaufbeleg vorgelegt werden können.

Maximal sechs Teilnehmer für Pedelec-Kurs

Der Kurs ist auf sechs Radfahrer begrenzt, die Teilnahme ist kostenfrei. Er startet um 9.30 Uhr am DRK-Haus an der Praklastraße, das Ende ist für 13.30 Uhr vorgesehen. Alle Hygiene- und Abstandsregeln werden eingehalten. Teilnehmer müssen sich anmelden per E-Mail seniorenbeirat.uetze@outlook.de oder unter Telefon (0 51 73) 12 76.

Von Antje Bismark