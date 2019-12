Uetze

Die Polizei hat in Uetze in der Nacht zu Sonntag einen Einbrecher zwar nicht auf frischer Tat, aber doch wenig später noch in der Nähe des Tatortes stellen können. Der Mann war kurz nach 1 Uhr in das Restaurant La Rocca an der Kaiserstraße eingebrochen. Dabei hatten es ihm die Betreiber denkbar freilich einfach gemacht, weil sie laut Polizei versäumten, eine Nebentür abzuschließen. Weil die Restauranträume aber alarm- und videogesichert sind, war die Polizei schnell zur Stelle. Die Beamten trafen den Einbrecher, der zuvor auch noch einen nicht verschlossenen Transporter nach Wertgegenständen durchsucht hatte, unweit des Tatorts an und nahmen ihn vorläufig fest.

Von Joachim Dege