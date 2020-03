Uetze

Seinen privaten Frust hat ein 18-Jähriger aus Uetze am Zaun des Imbisses Raschpichler an der Bundesstraße 188 in Höhe der Ortseinfahrt Uetze ausgelassen. Am Freitag um 20.30 Uhr traten er und ein Begleiter den Zaun auf einer Länge von circa 20 Metern ein. Dadurch ist den Imbissbetreibern, die trotz Corona-Epidemie weiterarbeiten und die Speisen direkt zu den Kunden bringen, ein Schaden von rund 300 Euro entstanden.

Weil im Imbiss bis spätabends gearbeitet wird, alarmierten die Mitarbeiter die Polizei. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und konnten einen der Beschuldigten, den 18-Jährigen, finden. Zu seiner Entschuldigung gab er gegenüber den Polizisten an, Alkohol getrunken zu haben – der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille – und frustriert zu sein. Den zweiten Beschuldigten trafen die Polizisten an dem Abend zwar nicht mehr an, „aber aufgrund der vorhandenen Zeugenaussagen wird dieser zu ermitteln sein“, berichtet die Polizei.

Von Anette Wulf-Dettmer