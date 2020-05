Uetze/Hänigsen

Einige junge Menschen scheinen die Corona-Pandemie auf die leichte Schulter zu nehmen. Bei Kontrollen hat die Polizei in Uetze und in Hänigsen am Freitag etliche Verstöße registriert. Außer Ordnungswidrigkeitenanzeigen setzte es Strafverfahren wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mindestabstand ignoriert

Im Einkaufszentrum an der Burgdorfer Straße fiel den Beamten am späten Nachmittag ein Trio im Alter von 18 bis 27 Jahren auf, dass sich nicht an die vorgeschriebene Mindestabstände hielt. Alle drei handelten sich damit Ordnungswidkeitenanzeigen ein. Vor allem der 27-Jährige soll sich nicht an die Hygieneregeln im Supermarkt gehalten haben. Auf Zurechtweisungen durch das Personal habe er mit Beleidigungen reagiert.

Anzeige

Mehr noch: Obwohl der 27-Jährige alkoholisiert war, fuhr er später mit dem Fahrrad durch das Dorf. Polizisten zogen ihn auf der Nordmannstraße aus dem Verkehr und ordneten zur Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe an. Dabei soll es zu Sachbeschädigungen und weiteren Beleidigungen gekommen sein.

Weitere HAZ+ Artikel

Weil sich eine siebenköpfige Gruppe junger Menschen am Freitagabend kurz vor Mitternacht verbotswidrig auf dem Bolzplatz an der Weißdornallee am Ortsrand von Hänigsen traf, schritt die Polizei nach einem entsprechenden Zeugenhinweis auch dort ein. Als sich der Streifenwagen näherte, nahmen vier Personen Reißaus. Drei 16- bis 20-Jährige erwischte die Polizei. Sie erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Weil die Polizisten bei einem der Jugendlichen eine geringe Menge Rauschgift fand, setzte es zudem eine Strafanzeige.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Uetze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Joachim Dege