Uetze

Die Polizei hat auf dem Gelände der evangelisch-lutherischen Johannes-der-Täufer-Kirche an der Kirchstraße ein herrenloses Fahrrad als Fundsache sichergestellt. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Prince, Typ Wild Head. Auffällig an dem Fahrrad sind rot-weiße Aufkleber. Der rechtmäßige Besitzer kann es gegen Eigentumsnachweis auf der Wache an der Kaiserstraße 29 abholen.

Von Joachim Dege