Hänigsen

Schon wieder eine Unfallflucht in Uetze-Hänigsen: In der Straße Dornbusch hatte ein 35-jähriger Anwohner seinen Audi A 5 am Donnerstag, 3. Dezember, um 20.30 Uhr vor dem Haus Nummer 22 auf einem Einstellplatz geparkt. Als er am Freitag um 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass der hintere Stoßfänger sowie der hintere linke Kotflügel beschädigt waren. An den Anstoßstellen konnte die Polizei roten und grünen Lack sicherstellen. Gegen den unfallflüchtigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einen Tag zuvor war es an der Obershagener Straße in Hänigsen zu einer Unfallflucht gekommen. Für beide Straftaten sucht die Polizei nun Zeugen, die gebeten werden, sich bei der Uetzer Dienststelle unter Telefon (05173) 924-530 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer