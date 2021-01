Uetze

Auch mit einem Kleinkraftrad darf man nach dem Konsum von Drogen nicht fahren. Das hat am Mittwoch um 14 Uhr ein 43-jähriger Mann erfahren, den Polizeibeamte an der Schmiedestraße in Uetze anhielten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis für das motorisierte Zweirad besitzt. Zudem machte der 43-Jährige den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde dem 43-Jährigen verboten. Gegen den polizeibekannten Mann haben die Beamten nach eigenen Angaben Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von Anette Wulf-Dettmer