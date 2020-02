Uetze

Eine angetrunkene Autofahrerin hat die Polizei am Freitag gegen 22.10 Uhr bei einer Kontrolle an der Osterstraße in Uetze gestoppt. Die Beamten stellten fest, dass die 45-Jährige aus Uetze zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Test mit dem Alkomaten ergab 0,6 Promille. Deshalb leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Von Antje Bismark