Uetze

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich jetzt eine 59 Jahre alte Frau aus Uetze verantworten: Polizeibeamte stoppten die Frau in ihrem VW Golf nach Aussage eines Sprechers am Sonnabend gegen 22.30 Uhr an der Kaiserstraße bei einer Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch. Sie ordneten einen Test mit dem Alkomaten an, der einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille ergab. Deshalb entnahm ein Arzt der Uetzerin eine Blutprobe, die Polizeibeamten beschlagnahmten zudem den Führerschein.