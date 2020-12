Uetze

Wem gehört eine schwarze Reisetasche, die am Freitag, 4. Dezember, gegen 14.45 Uhr in Uetze gefunden wurde? Sie stand hinter einer Sitzbank in der Dammstraße, gefüllt mit Kleidung und Gardinen. Doe Polizei fragt: Ist die Tasche bei einem Umzug vergessen worden, oder sollte ihr Inhalt zu einem Secondhandladen gebracht werden? Oder handelt es sich möglicherweise um Diebesgut, das die Täter nicht gebrauchen konnten? Wer die schwarze Tasche oder ihren Inhalt vermisst, kann sich bei der Polizei in Uetze, Telefon (05173) 925430, melden.

Von Anette Wulf-Dettmer