Ein 60-Jähriger aus Uetze hat bei der Polizei einen Autofahrer angezeigt, der ihn am Sonnabendabend kurz vor 19 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Parkplatzes an der Burgdorfer Straße beleidigt haben soll. Wie der 60-Jährige berichtete, habe er den Mann angesprochen, weil dieser seinen schwarzen Mercedes unbefugt auf einem Behindertenparkplatz geparkt hatte. Der Angesprochene habe ihn daraufhin beleidigt, an seiner Kleidung gezerrt und schließlich sogar zur Seite geschubst. Anschließend sei er mit seinem Auto davongefahren.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich in der Dienststelle, Telefon (05173) 6267, zu melden.

