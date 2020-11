Altmerdingsen

Die Polizei Uetze sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung, die sich zwischen 19 Uhr am Sonntagabend und 9.45 Uhr am Montagvormittag an der Straße Fuhrenwinkel in Altmerdingsen zugetragen hat. Dort rissen Unbekannte mehrere Zaunlatten aus einem Sichtschutzzaun heraus. Der 34-jährige Eigentümer des Grundstückes, das direkt an die Bundesstraße 188 grenzt, entdeckte den Schaden am Montagmorgen. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei etwa 100 Euro. Wer im Zusammenhang mit diesem Vorfall etwas beobachtet hat, soll sich unter Telefon (05173) 925430 bei der Polizeistation Uetze melden.

Von Sandra Köhler