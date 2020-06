Eltze

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigt die Uetzer Polizei zurzeit: In der Nacht zu Donnerstag hat nach ersten Erkenntnissen der Beamten ein Unbekannter eine mit Olivenöl gefüllte Flasche in den Eingangsbereich eines Wohnhauses an der Ecke Zur Eltzer Mühle/Am Mühlenweg geworfen. Das auslaufende Öl ist tief in das Natursteinpflaster vor der Haustür eingedrungen. Der Schaden ist irreversibel. Eine Reinigung der Steine hat bisher keinen Erfolg gezeigt.

Als Tatzeitraum gibt die Polizei Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem „Olivenöl-Anschlag“ geben können, bittet die Polizei darum, sich in der Dienststelle unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer