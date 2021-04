Uetze

Nach der Schlägerei zwischen einem 38 Jahre alten Mann aus Uetze und einem 28-Jährigen aus Lehrte ermittelt die Polizei jetzt wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung: Die beiden Kontrahenten gerieten bereits am vergangenen Mittwoch gegen 18.35 Uhr an der Dollberger Straße aneinander, sie zeigten die Auseinandersetzung nach Aussage eines Polizeisprechers aber erst am Osterwochenende an.

Demnach kam es zunächst zu einem Schlagabtausch, dann stieß der Uetzer den Jüngeren auf die Fahrbahn. Nur die Vollbremsung eines herannahenden Autos verhinderte Schlimmeres, wie der Sprecher sagt. Seinen Angaben zufolge verletzten sich die beiden Kontrahenten leicht. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die den Streit beobachtet haben. Sie sollten sich bei der Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115 oder bei der Onlinewache unter https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de melden.

Von Antje Bismark