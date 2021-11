Uetze

Ein böses Erwachen hat es am Dienstag kurz nach 10.30 Uhr für eine Kundin des Lidl-Markts in Uetze an der Kasse gegeben. Beim Bezahlen bemerkte sie, dass sie kein Portemonnaie mehr hatte. Die 64 Jahre alte Uetzerin hatte ihre Tasche, die mit der Geldbörse am Einkaufswagen hing, während des Einkaufs kurze Zeit unbeaufsichtigt gelassen. Der Dieb oder die Diebin hatte diese Unachtsamkeit offenbar ausgenutzt.

Dieb hebt Geld mit Kreditkarte ab

Später stellte sie bei der Überprüfung ihrer Kontoauszüge fest, dass der Täter oder die Täterin mit der Kreditkarte, die im Portemonnaie war, am Geldautomaten im benachbarten Famila-Markt mehrere Geldbeträge abgehoben hatte. Außerdem wurde die Karte zum Bezahlen an einer Tankstelle in Eicklingen (Landkreis Celle) benutzt. Die Geldbörse wurde am Dienstagnachmittag in einem Gebüsch des Famila-Parkplatzes gefunden.

Da vom Dieb oder der Diebin jede Spur fehlt, hofft die Polizei auf Zeugen. Sie sollen sich bei der Polizeistation in Uetze, Telefon (05173) 925430 melden.

Erst vor wenigen Tagen wurde einer Kundin ebenfalls bei Lidl in Uetze das Portemonnaie gestohlen. Daher weist die Polizei nochmals darauf hin, Wertgegenstände bei Einkaufen nicht unbeaufsichtigt zu lassen und Geldbörsen möglichst eng am Körper zu tragen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller