Uetze

Zum wiederholten Mal sind Einbrecher in die Milchtankstelle eingedrungen, die sich an der Dammstraße in Uetze befindet. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, denen zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Die Täter hebelten nach Aussage einer Polizeisprecherin die Eingangstür der Milchtankstelle auf und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld. „In der Kasse befindet sich nachts nicht viel Geld“, sagt Betreiberin Inge Bode, nach deren Angaben die Milchtankstelle nun bereits zum fünften Mal das Ziel von Einbrecher geworden ist.

Sachschaden übersteigt Beute

Zwar nutzten viele Kunden tagsüber das Angebot, sich jederzeit mit frischer Milch versorgen zu können, doch sie leere abends die Kasse. Deshalb übersteige der Sachschaden am Gebäude den Wert der Beute beträchtlich – hinzu komme, dass die Kunden in dieser Zeit keine Milch holen können. „Für uns ist das alles sehr schade, denn wir stecken viel Arbeit rein“, sagt die Uetzerin

Die Polizei Uetze bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnumer (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark