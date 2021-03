Uetze

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Uetze. Demnach hatte eine 72-Jährige aus Uetze ihren grauen BMW xDrive am Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Burgdorfer Straße abgestellt, um im Aldi-Markt einzukaufen. Als sie eine Viertelstunde später zurückkam bemerkte sie Schäden am hinteren, rechten Stoßfängerbereich. Die Polizeibeamten gehen davon aus, dass ein anderes Fahrzeug den BMW, der in einer Parkbucht an der Längsseite des Gebäudes stand, beim Ein- oder Ausparken touchiert hat. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer, ohne sich um den Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern.

Deshalb leiteten die Ermittler ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Sie hoffen auf Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder die Angaben zu dem Auto und Fahrer geben können. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden.

Von Antje Bismark