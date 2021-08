Uetze

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht: Nach Angaben der Beamten hatte eine 62 Jahre alte Frau aus Uetze am Montag gegen 12.05 Uhr ihren schwarzen Ford Fiesta an einem Discounter an der Burgdorfer Straße geparkt. Als sie gegen 13 Uhr von ihrem Einkauf zum Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass die linke Fahrzeugseite – beginnend an der Fahrertür – auf einer Länge von 1,20 Meter zerkratzt war.

Die alarmierten Polizeibeamten gehen davon aus, dass ein unbekannter Autofahrer den Ford beim Ein- oder Ausparken touchiert hat. Möglicherweise stammen weiße Farbpartikel, die sich an dem Fiesta befanden, von dem Unfallfahrer. Er hatte nach der Kollision den Unfallort verlassen, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um den Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder die Hinweise auf den Fahrer geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Antje Bismark