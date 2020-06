Uetze

Die Polizei sucht Zeugen, die einen unfallflüchtigen Autofahrer in Uetze beobachtet haben: Nach Aussage einer Polizeisprecherin hatte eine 33 Jahre alte Frau aus Uetze ihren schwarzen Audi A3 ordnungsgemäß am Montag gegen 17 Uhr an der Straße Am Heidbleeck abgestellt. Als sie gegen 19.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie an der linken Seite mehrere Eindellungen und Kratzspuren im Bereich der Fahrertür.

Die Polizei geht anhand der Spuren davon aus, dass ein anderes Auto den Audi touchiert hat. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark