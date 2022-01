Hänigsen

Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Montag im Zeitraum von 15 bis 18 Uhr auf der Windmühlenstraße in Hänigsen ereignet hat. Dort touchierte ein Fahrzeug den Außenspiegel eines am Friedhof geparkten blauen Ford Focus. Anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, sodass die 61-jährige Eigentümerin des Ford auf einem Schaden von 250 Euro sitzen bleibt. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter Telefon (05173) 934 53 11.

Von Joachim Dege