Uetze

Am Dienstag kurz nach 18 Uhr ist es auf der Burgdorfer Straße in Uetze zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Auto gekommen. Die Fahrerin des Golfs gab gegenüber der Polizei an, dass sie vom Rewe-Parkplatz nach rechts auf die Burgdorfer Straße einbiegen wollte und dabei die Radfahrerin übersehen habe. Diese sei mit einem älteren Kinderfahrrad auf dem Fuß-Radweg in Richtung Ortsausgang unterwegs gewesen. Ob die Radlerin bei dem Zusammenprall verletzt wurde, ist unklar, weil sie davonradelte.

Mädchen fährt Richtung Ortsausgang

Wie die Golffahrerin, die direkt nach dem Unfall zur Polizeistation Uetze fuhr, weiter erklärte, habe sie sofort nach dem Zusammenstoß mit der vermutlich 12-Jährigen gesprochen, um zu erfahren, ob sie verletzt sei. Dann habe sie sie gebeten zu warten, während sie ihren Golf vom Fuß-Radweg auf den Parkplatz zurücksetzte, um kein Verkehrshindernis darzustellen. Doch das Mädchen, das laut Autofahrerin eine dunkle zerrissene Jeans trug, stieg auf sein Rad und setzte seine Fahrt in Richtung Ortsausgang fort. Deshalb ist bislang nicht geklärt, ob die junge Radlerin sich verletzt hat. An dem Auto wurde bei dem Zusammenstoß das vordere Kennzeichen abgerissen.

Die Polizei fragt jetzt, wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und wer kennt das junge Unfallopfer. Die Beamten sind unter Telefon (05173) 925-430 zu erreichen.

Von Anette Wulf-Dettmer