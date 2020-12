Uetze

Normalerweise sucht die Polizei flüchtige Unfallfahrer, nun fahnden die Beamten nach einem Unfallopfer: Nach Aussage einer Sprecherin setzte ein 32 Jahre alter Mann aus Uetze am Mittwoch gegen 5.45 Uhr mit seinem Auto rückwärts von einer Einfahrt an der Straße Am Mühlenberge zurück. Dabei touchierte er einen parkenden Wagen, dessen Halter ihm unbekannt war.

Deshalb hinterließ er nach eigenen Angaben einen Zettel an dem beschädigten Fahrzeug, machte sich auf den Weg zur Arbeit und alarmierte von dort aus die Einsatzkräfte. Die Beamten suchten nach Auskunft der Sprecherin den Unfallort auf, von dem Auto allerdings fehlte jede Spur. Der Unfallfahrer kann keine weiteren Angaben machen, möglicherweise handelt es um einen dunkelblauen Wagen.

Die Polizisten leiteten gegen den 32-Jährigen ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein, weil das Hinterlegen des Zettels und das späte Einschalten der Polizei diesen Straftatbestand erfüllen. Sie bitten zugleich den Halter des beschädigten Fahrzeugs, sich in der Dienststelle an der Kaiserstraße oder unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

