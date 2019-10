Vom Fahrer fehlt jede Spur: Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 125 in Uetze ist am Sonntag gegen 9.30 Uhr ein Auto gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer verließ das demolierte Fahrzeug und lief laut Zeugen in den Wald. Polizisten suchen ihn derzeit. Möglicherweise steht der Mann unter Schock und ist verletzt.