Uetze

Die Polizei kontrolliert regelmäßig das Gelände der Uetzer Grundschule am Katenser Weg. Der Grund: In den Abend- und Nachtstunden haltens ich dort immer wieder Jugendliche und Heranwachsende auf und sind dabei nicht nur sehr laut, sondern richten auch Schäden an. Am Donnerstag um 21.50 Uhr trafen die Beamten dort drei Heranwachsende im Alter von 19 bis 22 Jahren an. Bei einem 19-Jährigen fanden sie Utensilien zum Konsum von Cannabis mit entsprechenden Anhaftungen, die sie beschlagnahmten. In unmittelbarer Nähe der drei wurde zudem ein Joint entdeckt.

Für das Schulgelände gilt die Spielplatzsatzung der Gemeinde, die unter anderem das Mitführen und Konsumieren von Drogen verbietet und zudem den Aufenthalt von Personen über 14 Jahren regelt. Beides haben die drei junge Leute missachtet. Deshalb hat die Polizei gegen sie Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Von Anette Wulf-Dettmer