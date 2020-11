Mehr als 50 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DRK und Johanniter-Unfallhilfe haben mit Hunden in der Nacht zu Donnerstag einen elfjährigen Jungen in Uetze gesucht. Am frühen Morgen tauchte das Kind wieder auf – inzwischen weiß die Polizei, wo sich der Junge die Nacht über aufgehalten hat.