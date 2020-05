Uetze

Mit 128 Kilometern pro Stunde ist ein VW Golf in eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 188 in Höhe Krausenburg gerast. Erlaubt ist dort lediglich Tempo 70. Die Beamten versuchten, den Wagen mit einer jungen Frau am Steuer zu stoppen. Doch die Fahrerin fuhr einfach weiter in Richtung Uetze. Daraufhin sind ihr die Polizisten in einem zivilen Fahrzeug gefolgt. „Während der gesamten Fahrt blieb die Fahrzeugführerin deutlich über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und erhöhte zeitweise das Tempo noch bis über 140 Stundenkilometer“, schreibt die Polizei in ihrem Protokoll.

Polizei kann Fahrerin in Uetze stoppen

Schließlich konnten die Beamten die Golf-Fahrerin auf der Burgdorfer Straße in Uetze anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 25-Jährige aus Uetze keine Fahrerlaubnis besitzt. Sie musste das Auto stehen lassen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein gegen die Frau eingeleitet. „Hinzu kommt das Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung“, erläutert die Polizeisprecherin. Die B188 sei zu dieser frühen Stunde glücklicherweise leer gewesen, sodass die 25-Jährige kein anderes Fahrzeug überholen musste.

Seit Ende April werden solche Temposünden – 41 bis 50 Kilometer schneller als erlaubt – außerhalb von Ortschaften mit 160 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei und einem Monat Fahrverbot geahndet.

Polizei ermittelt gegen Fahrzeughalter

Aber auch der 37-jährige Halter des Golfs aus Burgdorf wird vermutlich nicht ungestraft davonkommen. „Wir gehen davon aus, dass er der 25-Jährigen sein Auto überlassen hat, obwohl er wusste, dass sie keine Fahrerlaubnis besitzt“, sagt die Beamtin. Deshalb habe die Polizei gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sowohl die Fahrerin als auch der Halter des Golfes – falls sich der Vorwurf bestätigt – müssen nach Auskunft der Polizeisprecherin mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. Die junge Frau müsse zudem damit rechnen, dass ihr die Fahrerlaubnis bis auf Weiteres versagt wird, betont die Polizeisprecherin.

Von Anette Wulf-Dettmer