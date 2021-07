Uetze

„Wie können wir während der Covid-19-Pandemie Menschen erreichen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder nicht das Internet nutzen?“ Diese Frage hat sich das Präventionsteam der Polizeiinspektion (PI) Burgdorf gestellt – und eine Lösung gefunden: Uwe Bollbach, Beauftragter für Kriminalitätsprävention, und die Verkehrssicherheitsberaterin Stefanie Eckler sind in diesen Wochen im gesamten Zuständigkeitsbereich der PI von Sehnde im Süden bis zur Wedemark im Norden mit einem Infomobil unterwegs. Am Montag haben sie in acht Ortschaften der Gemeinde Uetze jeweils für eine halbe Stunde haltgemacht.

Von der Resonanz ist Bollbach überrascht. „Wir konnten es vorher überhaupt nicht einschätzen“, sagte der Beamte. Einige ältere Einwohner hätten sogar auf das Infomobil gewartet. Bis zu sechs Personen aus den jeweiligen Orten hätten an dem Kleinbus vorbeigeschaut und Fragen gestellt. „Viel mehr können wir in der halben Stunde nicht schaffen“, sagte Bollbach. Man müsse sich Zeit für die Gespräche nehmen. Die Orte, in denen niemand das Angebot nutze, seien die Ausnahme. In der Gemeinde Uetze sei das nur in Altmerdingsen der Fall gewesen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wichtig ist, dass die Polizei informiert wird“

Die Bürger kommen laut Bollbach mit ganz unterschiedlichen Fragen – von Verkehrsproblemen bis zu allgemeinen Themen. Häufig komme der Enkeltrick zur Sprache. „Gerade zu Corona-Zeiten haben sich Trickbetrüger neue Geschichten ausgedacht“, berichtet der Präventionsbeauftragte. Zum Beispiel erzähle ein Betrüger am Telefon, dass ein Großkind mit Covid-19 im Krankenhaus liege und Geld für ein teures Medikament benötige. „Die Geschichten variieren“, fügte Bollbach hinzu.

Er rät dazu aufzulegen, sich dann beim Enkel zu versichern, dass dieser nicht angerufen hat, und die Polizei zu verständigen. „Wichtig ist, dass die Polizei informiert wird, damit wir ein umfassendes Bild von den Trickbetrügereien bekommen“, betonte Bollbach.

Lesen Sie auch: Kriminalität in Uetze sinkt 2020 auf Zehnjahrestief

Kontaktbeamter ist auch am Infomobil

Ein häufiges Thema sei auch der Schutz vor Einbrüchen. „Grundsätzlich haben wir immer den jeweiligen Kontaktbeamten oder einen anderen aus der örtlichen Dienststelle dabei“, berichtete der Präventionsbeauftragte. Das zahle sich auch aus, wenn Verkehrsprobleme angesprochen würden. Denn die Kollegen würden die örtlichen Verhältnisse kennen und könnten sagen: „Ich kümmere mich darum.“

Nach den Worten der Verkehrssicherheitsberaterin Eckler erkundigen sich ältere Menschen danach, wie sie sich sicher mit einem Pedelec oder einem Rollator auf den Straße fortbewegen können. Wer wollte, bekam eine Warnweste. Außerdem verteilten Eckler und Bollbach Informationsbroschüren. Das nutzte in Obershagen Dieter Winkler, der Mitglied des Seniorenbeirats ist und sich zum Sicherheitsberater für Senioren hat ausbilden lassen. Er holte die Broschüren „Im Alter sicher leben“ ab. Die will er in der Hänigser Kunstspirale auslegen.

Das Infomobil hielt am Montag nicht in der Ortschaft Uetze. Denn dort hätten es die Einwohner nicht viel weiter als einen Kilometer bis zur Polizeistation, erläuterte Bollbach.

Das Infomobil des Präventionsteams ist noch einmal unterwegs am Montag, 19. Juli, im Burgdorfer Stadtgebiet.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller