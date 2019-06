Dollbergen

750 Euro hat ein ausländischer Lastwagenfahrer als Sicherleistung hinterlegen müssen. Die Polizei hatte den Mann am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Bahnhofstraße in Dollbergen kontrolliert und Alkoholgeruch in seinem Atem festgestellt. Eine gerichtsverwertbare Messung ergab einen Wert, der deutlich über 0,25 Milligramm pro Liter Atemalkohlkonzentration lag. Allerdings reichte das Ergebnis nicht aus, um ein Strafverfahren einzuleiten. Stattdessen erwartet den Fahrer jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Zudem musste der Mann seinen Sattelzug stehen lassen und durfte erst weiterfahren, als er völlig nüchtern war.

Von Anette Wulf-Dettmer