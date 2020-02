Dollbergen

Seit Sonnabendmorgen treibt die Sorge um ihre Hunde die Halter in Uetze-Dollbergen um: Gegen 8.15 Uhr entdeckte Fiona Sprenger eine mit Krampen präparierte Boulette, gleich vier Stück stellte Melanie Gregory gegen 11 Uhr sicher. Inzwischen ermittelt die Polizei gegen Unbekannt.

Sprenger war nach eigenen Angaben mit ihrem Rad auf dem Pappelweg unterwegs, als ihre Mix-Hündin – die sie an der Leine hielt – an einer Stelle auffällig lange schnüffelte. „Ich habe im Gebüsch nachgesehen und dann die Boulette entdeckt“, sagt Sprenger und ist froh, dass ihre Hündin beim Fressen „eine Prinzessin“ ist und nicht alles mag. Besonders perfide aus ihrer Sicht: Der Unbekannte hatte die Boulette unter braunem Laub versteckt, so dass sie nicht auf den ersten Blick sichtbar war. Sie habe das Fleischstück nach dem Fund genauer untersucht und den Haken mit zwei spitzen Enden herausgezogen.

Hundehalterin findet gleich vier Bouletten mit Krampen

„Ich habe lange in Hannover gelebt, da gab es regelmäßig Meldungen, dass jemand einen präparierten Köder ausgelegt hat – aber hier auf dem Dorf hätte ich das nicht erwartet“, sagt Sprenger, die nach dem Fund noch weitere Hundehalter warnte und die Polizei informierte. Unter den Hundebesitzern verbreitete sich die Information sehr schnell, wie Melanie Gregory sagt. Sie ging gegen 11 Uhr mit ihrem Retriever-Labrador-Welpen am Pappelweg spazieren und sah dabei vier Bouletten, jede mit einem Krampen bestückt.

„Ich hatte den Hund extra an der kurzen Leine geführt, damit er nichts fressen kann“, sagt die Dollbergenerin, die ihre Gassirunde am Sanders-Thielen-Weg begann und dann entlang von Feldern und dem Pappelweg in Richtung Reithalle ging. „Dort ist ja nachts nicht viel los, weil der Weg auch nicht beleuchtet ist“, sagt Gregory, die sich nicht erinnern kann, dass es einen solchen Vorfall früher einmal in dem Bereich gegeben hat. Auch sie sprach weitere Hundehalter an und schaltete die Polizei ein.

Polizei findet ebenfalls präparierte Hundeköder

Ein Sprecher bestätigte am Sonntagvormittag, dass zwei Anzeigen eingegangen seien. „In einem Fall liegen uns Fotos vor“, sagt er und fügt hinzu, dass Polizeibeamte noch am Sonnabend zum Pappelweg gefahren seien und dort ebenfalls einen Köder sichergestellt hätten. Nun liefen die Ermittlungen gegen Unbekannt, wobei noch kein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliege: „Dieser Straftatbestand greift erst, wenn ein Hund einen Köder gefressen und sich verletzt hätte.“ Gleichwohl versuchten die Ermittler anhand der Spuren, den Verursacher zu finden. Er hat die Bouletten nach Aussage von Gregory in einem Supermarkt oder Discounter gekauft: „Die waren nicht selbst hergestellt.“

Sie wie Sprenger und die anderen Hundehalter hoffen, dass die Polizei den Tierhasser bald ermitteln kann, denn: „Die Köder fressen ja auch Wildtiere oder Katzen, die damit ebenfalls gefährdet sind“, sagt Sprenger, die zudem alle Spaziergänger und Gassigeher bittet, an gut frequentierten Strecken wie dem Kanal- oder dem Kirchenweg nach weiteren, mit den spitzen Krampen bestückten Fleischklößen zu schauen.

Mögliche Hinweise auf den Unbekannten, der die Tiere in Gefahr bringt, nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Gemeinde Uetze lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Antje Bismark