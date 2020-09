Katensen/Uetze

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagabend gekommen, als ein 52-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Auto auf einem Feldweg östlich der Kreisstraße 130 zwischen Katensen und Krätze unterwegs war. Der Fahrer verlor laut Polizei kurz nach 20 Uhr die Kontrolle über den Wagen. Der Audi geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer konnten sich eigenständig aus dem demolierten Fahrzeug älterer Bauart befreien. Beide erlitten Verletzungen an den Armen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Zunächst waren der 52-Jährige und sein Beifahrer sowie eine Insassin laut Polizei mit dem Audi auf Privatgrund gefahren. Dann sei die Frau ausgestiegen, und der Fahrer sei auf öffentlichem Gelände weitergefahren. Dort kam es zum Unfall. Aus diesem Grund hat die Polizei gegen den 52-Jährigen Strafverfahren eingeleitet – wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen die Zulassungsvorschriften und Trunkenheit im Verkehr. In der Klinik wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Auffahrunfall an Kreuzung

Unaufmerksamkeit ist die Ursache für einen Auffahrunfall an der Kreuzung Marktstraße/Bundesstraße 188 in Uetze, der sich am Freitag ereignet hat. Ein 60-jähriger und ein 68-jähriger Autofahrer hielten um 12.10 Uhr mit ihren Wagen hintereinander vor der dortigen Ampel, weil diese Rot zeigte. Ein dritter, 63-jähriger Autofahrer bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät, fuhr auf den Wagen des 68-Jährigen auf und schob diesen auf den Vordermann. Alle drei Autos wurden dabei beschädigt. Zur Höhe des Schadens macht die Polizei keine Angaben. Nach dem Aufprall klagten die Unfallopfer über Nackenschmerzen und wollten einen Arzt aufsuchen.

Zeugin meldet betrunkene Fahrerin

Und dann war da noch eine Frau, die am Freitagabend trotz ausgiebigen Alkoholgenusses mit einem Auto durch Uetze gefahren ist. Auf dem Tankstellengelände an der Gifhorner Straße fiel die fahruntüchtige 51-Jägrige einer anderen Frau auf. Diese informierte die Polizei. Daraufhin fuhren Beamte zur Wohnung der Fahrzeugführerin. Bei der Überprüfung bestätigten sich die Beobachtungen der Zeugin. Der 51-Jährigen wurden Blutproben entnommen, und die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen sie ein.

Von Anette Wulf-Dettmer