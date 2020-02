Dollbergen

Die Gemeinde Uetze muss erneut den Fertigstellungstermin für die neue Dollberger Kindertagesstätte sowie die Sanierung des zweigeschossigen Klassentrakts der Löwenzahnschule und der Turnhalle verschieben. Der Bauzeitenplan, den Holger Kleinfeld, Leiter des Teams Jugend, im Januar in einem Elternrundbrief für das Projekt Alle Kinder unter einem Dach genannt hat, ist inzwischen Makulatur.

„Als Folge des Fachkräftemangels in der Baubranche kommen die Bauarbeiten nicht so schnell voran wie geplant“, sagt Kleinfeld. Deshalb würden die Fünfgruppenkita, der Schultrakt und die Turnhalle nicht wie angekündigt vor den Osterferien fertig. Jetzt strebt die Verwaltung das Ende der Bauarbeiten kurz vor den Sommerferien an.

Krippe wird am 1. September eröffnet

Noch vor den Sommerferien sollen die beiden Gruppen des Kindergartens Wunderland in die neue Kita einziehen. Die dritte und die vierte Kindergartengruppe werden dann nach und nach in Betrieb gehen. Am 1. September will die Gemeinde in dem Gebäude eine Krippengruppe eröffnen. Nach Auskunft von Gemeindesprecher Andreas Fitz führt die Verwaltung eine gemeindeweite Warteliste für Kitaplätze. Daher könne es sein, dass zum Beispiel Eltern aus Uetze einen Platz für ihr Kind in Dollbergen angeboten bekommen.

Klassen sollen vor den Sommerferien umziehen

Vor den Sommerferien sollen auch beide Bauabschnitte im Klassentrakt der Grundschule abgeschlossen sein. Die Löwenzahnschule will noch vor den Ferien mit den Klassen, die derzeit in Containern an der Ackersbergstraße unterrichtet werden, in die Osthälfte des Klassentrakts einziehen. Handwerker sanieren diesen Gebäudeteil zurzeit. „Logischerweise ziehen dann auch die frühschulische und die nachschulische Betreuung um, die derzeit in den Schulcontainern laufen“, sagt Kleinfeld. Anschließend würden die Container abgebaut.

Eingeschossiger Trakt wird abgerissen

Wenn der eingeschossige Trakt, in dem sich derzeit der Kindergarten Wunderland, das Lehrerzimmer und das Schulsekretariat befinden, leer steht, wird dieser Gebäudeteil umgehend abgerissen. So entsteht Platz für den geplanten Verbindungstrakt zwischen der neuen Kita und der Schule. Wann dieser Trakt, der unter anderem eine Mensa beherbergen soll, fertig wird, ist aber noch offen.

Die Gemeinde hat bei der Landesschulbehörde beantragt, nach den Sommerferien an der Löwenzahnschule eine offene Ganztagsschule einzurichten. Der Antrag wird momentan bearbeitet. Nach den Sommerferien wird allerdings die Mensa, die für die Ganztagsschule benötigt wird, noch nicht zur Verfügung stehen. „Da arbeiten wir an einer Übergangslösung“, sagt Kleinfeld.

Turnhalle ist im Juli fertig

Bei der Sanierung der Turnhalle sind unerwartete Baumängel aufgetreten. Deshalb dauern die Arbeiten auch dort viel länger als gedacht. Ab Mitte Juli sollen die Schüler der Löwenzahnschule und Gruppen des TSV Dollbergen wieder in der Halle Sport treiben können.

So sah die Baustelle im Dezember aus

