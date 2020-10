Hänigsen

Wie lässt sich eine Krise überstehen – möglichst ohne psychische Folgen? Darüber spricht Heilpraktikerin Edith Ahmann in ihrem Vortrag zum Thema Resilienz, zu dem die Frauenberatung der AWO Region Hannover in Kooperation mit dem Frauen- und Mädchen-Gesundheitszentrum Region Hannover einlädt. Der Termin ist am Dienstag, 27. Oktober.

„Krisensituationen kündigen sich manchmal langfristig an, manchmal treffen sie uns unvorhergesehen“, sagt Sarah Ogiermann von der AWO-Frauenberatungsstelle. Resilienz sei die psychische Fähigkeit, um Stress, Krisen und belastende Lebenssituationen erfolgreich zu bewältigen. Ahmann stellt in ihrem Vortrag individuelle Modelle zum Erlernen und zum Ausbau von Resilienz vor. „Erst mal müssen wir verstehen, was Resilienz ist und wie sie gebildet wird, danach können wir lernen, welche Faktoren für sie eine wichtige Rolle spielen, und dann beginnen wir zu üben“, betont Ahmann.

Der Vortrag am Dienstag, 27. Oktober, beginnt um 18 Uhr im Haus Am Pappaul. Die Teilnehmer treffen sich im Innenhof der Kunstspirale, Mittelstraße 2. Eine Anmeldung per E-Mail an frauenberatung@awo-hannover.de oder unter Telefon (05132) 823434 ist zwingend notwendig.

Von Antje Bismark