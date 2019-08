Katensen

Ist er es wirklich? Das hat sich vielleicht der eine oder andere Besucher der Sommershow in Uetze-Katensen am Sonnabendabend gefragt, der den Veranstalter Sven Peterhänsel bisher nur als Privatperson kannte. Als Miss Liss präsentierte sich der Travestiekünstler in einem sexy Outfit: aufwendig geschminkt, mit blonder Perücke, glitzernden Ohrclips, einem Fächer in der linken Hand, in High Heels und einem dunklen Kostüm, dessen Minirock viel Bein frei ließ.

„Ich beiße nicht – nur auf Wunsch“

Als Erstes forderte er Zuschauer auf, näher an die Bühne zu rücken: „Ich beiße nicht – nur auf Wunsch.“ Er bezog die Besucher immer wieder in sein einstündiges Programm ein. Als er „Jetzt hol ich meine Bierchen raus“ sang, klatschten die Besucher im Rhythmus der Musik mit. Bei „Moonlight Shadow“ forderte er sie zum Mitsingen auf. Später tanzten sie auf seinen Wunsch hin eine Polonaise. Als er vorübergehend die Bühne verließ, um dichter am Publikum zu sein, ließ er sich von zwei Männern helfen, vom Podest zu steigen.

„ Zugabe!“ forderten die Besucher zum Schluss seines Auftritts. Bevor Peterhänsel zur anschließenden Schlagerparty einlud, gab er selbst noch als Miss Liss den Schlager „Regenbogenfarben“ zum Besten.

Ohne Zugabe hatten die Zuhörer auch die Band The Rock Foundation (TRF) nicht gehen lassen, die die Sommershow musikalisch eröffnet hatte. Sie spielte Rockmusik von AC/DC bis zu ZZ Top. Bei „Rockin’ All Over The World“ mischte sich Sänger Piz unter das Publikum, um mit den Besuchern den Refrain des Rockklassikers zu singen. „Wir wollen einen hohen Wiedererkennungswert haben, geben aber auch jedem Stück eine eigene Note“, sagte Piz nach dem Auftritt.

80 Rockfans auf Festplatz

Im Publikum waren auch einige TRF-Fans. So waren Stefanie Rommerskirchen aus Isernhagen und Manuela Lingner aus Langlingen extra wegen der Rockband gekommen. „Sehr schade“, fand der Katenser Torsten Hoffmann, dass nur wenige seiner Mitbürger das TRF-Gastspiel hören wollten: „Wenn es schon so eine Veranstaltung in Katensen gibt, sollte man das auch unterstützen.“ Während des TRF-Auftritts waren nur rund 80 Rockfans auf dem Festplatz. Bis zu Miss Liss’ Show erhöhte sich die Besucherzahl auf etwa 250. „Das ist okay“, sagte Peterhänsel.

Sven Peterhänsel lebt seit acht Jahren in Katensen undist jetzt zum Kulturbeauftragte des Dorfes für das große Uetzer Kulturfestival ernannt worden.

