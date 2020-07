Hänigsen-Riedel

Die Forderung der Politiker in Uetze und die Pläne der Samtgemeinde Wathlingen, an der Landesstraße 311 zwischen Hänigsen-Riedel und Wathlingen einen Radweg zu bauen, hat eine seit Langem geführte Debatte wieder angeheizt. Statt einen neuen Radweg entlang einer viel befahrenen Landesstraße zu bauen, wünschen sich Bürger aus Hänigsen, endlich den parallel verlaufenden Feldweg in der Verlängerung des Kaspersweg als Radfahrverbindung zwischen den beiden Orten nutzen zu können.

Das sei ein schnurgerader Weg, den es bereits gebe und der durch eine offene Landschaft führe und nicht wie der jetzt geforderte Radweg durch einen dunklen Wald, argumentieren Hänigser Bürger. Ein Radweg entlang der Landesstraße 311 bedeute, dass dessen Nutzer viel Staub, Dreck und Lärm hinnehmen müssten. Um den Feldweg als Radfahrverbindung zwischen Hänigsen und Wathlingen nutzen zu können, fehlt jedoch eine Brücke über die Thöse. Auf beiden Ufern des Flüsschens endet bislang die Asphaltstrecke.

Anzeige

Brücke über Thöse scheitert am Veto des Realverbands

Auch der Ortsrat Hänigsen hat mit der Mehrheit der SPD-Stimmen längst den Bau eines Stegs über die Thöse gefordert. „Diesen könnte das THW bauen, sodass Uetze und Wathlingen sich nur die Materialkosten von etwa 10.000 Euro teilen müsste“, sagt Ortsbürgermeister Norbert Vanin ( SPD). Doch im Gemeinderat mit der CDU-geführten Mehrheitsgruppe sei dieser Antrag abgelehnt worden.

Weitere HAZ+ Artikel

Vor allem die Jäger auf beiden Seiten der Thöse lehnen eine Brücke ab. Dadurch würde mehr Unruhe in die Feldmark kommen und das Wild gestört werden, argumentieren sie. Das Forstamt Fuhrberg weist daraufhin, dass das Thöseufer Lebensraum für viele Tierarten sei und zwar gerade deshalb, weil es keine durchgehende Wegeverbindung gibt.

„Das Projekt Brückenschlag wäre toll für die Radfahrer, aber es scheitert bislang am Realverband, dem der Feldweg gehört“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz auf Anfrage. Deshalb unterstütze Uetze den Bau eines Radwegs an der L 311, den Wathlingen mit dem Landkreis Celle anlegen wolle.

Radweg soll mehr Sicherheit bringen

In einem kombinierten Rad- und Gehweg entlang der L 311 sieht der Uetzer Gemeinderat eine Möglichkeit, die Verkehrssicherheit in und um Hänigsen zu verbessern. Denn das sei dringend notwendig, wenn die Materialtransporte für die geplante Abdeckung der Wathlinger Kalihalde über die Landesstraße 311 durch Hänigsen rollen – und das für einen Zeitraum von rund 25 Jahren.

Am liebsten wäre es den Menschen in der Region, wenn das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie die von K+S beantragte Abdeckung des Kalibergs nicht genehmigen würde. Doch darauf will sich der Uetzer CDU-Gemeindeverband nicht verlassen und hat deshalb einen neuen Anfahrtsweg zur Kalihalde entwickelt. Ziel ist es, die Lastwagen – prognostiziert sind täglich 100 Fahrten hin und 100 zurück allein durch Hänigsen, Dachtmissen und Sorgensen – aus den Ortschaften rund um den Kaliberg herauszuhalten.

CDU stellt neuen Anfahrtsweg zum Kaliberg vor

Die neue Variante der CDU sieht so aus: Nördlich des Waldgebiets Brand könnte eine direkte Anbindung zur Bundesstraße 3 geschaffen werden. Die Vorteile: Diese Strecke hätte keine scharfen Kurven, wäre kürzer und damit weitaus kostengünstiger als Umgehungsstraßen für Hänigsen. Der geschützte Brand würde nicht berührt. Das Wathlinger Gewerbegebiet wäre direkt an die B 3 angebunden.

Diesen Vorschlag haben die Uetzer Christdemokraten auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) bei einem Ortstermin vorgestellt. Ebenso wie einen früheren Vorschlag der Uetzer CDU, eine Anlieferstrecke auf dem alten Kalibahngleisbett durch den Brand auszubauen, sodass die Lastwagen direkt von der B 3 abfahren könnten und durch keine Orte kämen.

Von Anette Wulf-Dettmer