Uetze

Fast alle Fahrradfahrer, die in Uetze auf der Marktstraße in Richtung Ortsmitte radeln, ignorieren die Mittelinsel zwischen den Einmündungen der Strücken- und Pestalozzistraße. Und das, obwohl sie den Radlern erleichtern soll, vom Radweg auf der Ostseite auf die gegenüberliegende Straßenseite zu wechseln.

Die meisten Radfahrer verlassen den Radweg schon mehrere Meter vor der Mittelinsel, um ihre Fahrt auf der Westseite fortzusetzen. Andere fahren bis zur ersten Grundstücksausfahrt hinter der Mittelinsel und kreuzen dann die Fahrbahn, obwohl der Radweg an der Mittelinsel endet. Von dort an ist er in Richtung Ortsmitte ein Bürgersteig. Denn in Höhe der Insel steht nämlich am Wegesrand ein Gehweg-Schild. Weil kaum jemand die Mittelinsel nutzt, spricht ein Anwohner der Strückenstraße, der dort häufig mit seinem Fahrrad entlangfährt, von einem Schildbürgerstreich.

Mittelinsel beruhigt Verkehr

„Das ist von den Planern anders gewollt“, räumt Gemeindesprecher Andreas Fitz ein. Die Gemeinde Uetze habe vor der Sanierung der Marktstraße ein Ingenieurbüro beauftragt, die Radverkehrsführung zu planen. Fitz weist darauf hin, dass die Mittelinsel auch den Autoverkehr vor dem Schulzentrum beruhigen soll. Diese Funktion erfüllt sie nach seiner Meinung. „Ohne Insel würden da die Autofahrer schneller als 50 fahren“, sagt Fitz.

Der Anwohner der Strückenstraße kritisiert, dass der Schutzstreifen für Radfahrer auf der Westseite der Marktstraße nicht direkt an der Mittelinsel beginnt, sondern erst etwa 30 bis 40 Meter dahinter. Fitz entgegnet, dass für den Schutzstreifen, der mit einer unterbrochenen Linie von der übrigen Fahrbahn abgetrennt ist, nicht genügend Platz in unmittelbarer Nähe der Mittelinsel sei.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller