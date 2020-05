Benrode/Eltze

Auf der Radweg an der Landstraße zwischen Benrode und Eltze hat sich am Mittwoch um 12.25 Uhr ein Unfall ereignet. Auf der Strecke waren ein 32-jähriger Mann aus Uetze und eine 65-jährige Frau ebenfalls aus Uetze unterwegs. Auf der Brücke über die Erse begegneten sich die beiden Radler. Aus Unachtsamkeit des 32-Jährigen kam es laut Polizei zum Zusammenstoß. Die 65-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Uetze bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer