Dedenhausen/Wehnsen

Schon mehrfach haben die Zukunftswerkstatt aus Uetze-Dedenhausen und die Arbeitsgemeinschaft Wehnsen-Eickenrode-Plockhorst (WEP-AG) vergeblich für den Bau eines Radwegs zwischen Dedenhausen und Wehnsen demonstriert. Unterstützung bekommen sie jetzt von den CDU-Bürgermeisterkandidaten aus der Gemeinde Uetze und der Gemeinde Edemissen, Dirk Rentz und Ann-Marie Klaas. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass die Region Hannover und der Landkreis Peine Geld für den Radweg bereitstellen.

Bei einem Treffen nahe der Grenze zwischen der Region Hannover und dem Landkreis Peine machten sie sich ein Bild davon, wie schwierig es für umweltbewusste Pendler ist, auf der kurvenreichen und schmalen Kreisstraße sicher mit dem Fahrrad von Wehnsen zum Bahnhof Dedenhausen zu gelangen. Nach Klaas’ Worten begeistern sich immer mehr Menschen für das Fahrrad „als klimafreundliche und kostengünstige Alternative“ zum Auto. Die Radwegeplanung müsse über Kreisgrenzen hinweggehen, um ein sicheres Wegenetz für Radler zu schaffen.

Radweg führt zu Entspannung der Parkplatzsituation

Nach Rentz’ Ansicht würde der geforderte Radweg zumindest in den Sommermonaten die angespannte Parkplatzsituation am Dedenhausener Bahnhof entschärfen. Der CDU-Politiker wies zudem auf einen Vorteil des Fahrrads gegen über dem Auto hin. Man könne es im Zug mitnehmen und dann am Zielort nutzen. „Außerdem wird ein Radweg den kleinen Freizeiterholungsverkehr verbessern und zum Beispiel Kindern den Besuch von Freunden im Nachbardorf erleichtern“, sagte Rentz.

Wie Rentz und Klaas unterstrich auch der Edemisser CDU-Vorsitzende Hans-Jürgen Giere, dass der Radwegebau an Kreisstraßen eine originäre Aufgabe des Landkreises Peine beziehungsweise der Region Hannover ist. Dennoch versprach er, dass sich die CDU im Edemisser Rat dafür einsetzen werde, dass sich Edemissen an den Kosten beteiligen soll.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller