Dollbergen/Schwüblingsen

Der neue Radweg an der Kreisstraße 132 zwischen den Uetzer Ortsteilen Dollbergen und Schwüblingsen hat am Freitag seine zweite und damit abschließende Asphaltschicht erhalten. Den ganzen Tag über herrschte auf der Straße, die wegen der Bauarbeiten seit dem Frühjahr halbseitig und seit Ferienbeginn komplett gesperrt ist, reger Betrieb.

Lastwagen lieferten den Asphalt für die Deckschicht, auf dem 2,50 Meter breiten und 2,2 Kilometer langen Radwegstreifen waren die Asphaltiermaschine und eine Walze im Einsatz. Gleichzeitig haben andere Bauarbeiter die Einfahrten zu den Feldern, die gleich hinter dem Radweg liegen, soweit vorbereitet, dass sie demnächst ebenfalls asphaltiert werden können.

Einige Einfahrten zu den hinter dem Radweg liegenden Feldern (links) hat die Baufirma schon angelegt, auch sie erhalten später zwei Asphaltschichten. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Verkehr wird wohl ab 6. September rollen

Die Kreisstraße sollte eigentlich am Donnerstag, 2. September, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch daraus wird nichts. „Die Arbeiten verzögern sich witterungsbedingt um wenige Tage“, sagte Regionssprecherin Christina Kreutz am Freitag auf Anfrage. „Vermutlich wird die Straße jetzt am 6. September freigegeben.“ Die Busse dürften jedoch ab Donnerstag fahren, wenn die Schule wieder losgeht.

Am 6. September werden die Bauarbeiten – dazu gehört auch die Umgestaltung der Schwüblingser Ortseinfahrt – noch nicht vollständig abgeschlossen sein. Diese Restarbeiten werden im Laufe der nächsten Wochen erledigt. „Spätestens Ende September soll der Radweg freigegeben werden“, sagte Kreutz. Ob es eine offizielle Eröffnungszeremonie gebe, sei noch nicht entschieden.

Radweg kostet fast eine Million Euro

Für den Radweg haben die Uetzer lange gekämpft. Beim Bau der Brücke über die Schnellbahnstrecke um die Jahrtausendwende wurde bereits Platz gelassen für einen Weg, der von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden kann. Fast eine Million Euro kostet der Radweg: 890.000 Euro für die reinen Bauarbeiten und weitere 100.000 Euro für die Bauüberwachung sowie die Sicherheits- und Gesundheitskoordination.

Von Anette Wulf-Dettmer