Die Raiffeisen-Warengenossenschaft Osthannover will am Schapers Kamp am Ortsrand von Uetze einen Markt für Garten-, Haus- und Tierbedarf errichten. Am alten Standort mitten im Ort ist zu wenig Platz – für die Waren und die Autos der Kunden. Durch den Umzug ergeben sich Erweiterungsmöglichkeiten für die Drogeriekette Rossmann.