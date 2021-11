Das nennt man wohl eine Bilderbuchkarriere: 1974 hat Wolfgang Wrede bei der Uetzer Raiffeisen-Genossenschaft als Lehrling angefangen. Jetzt geht er als Geschäftsführer in den Ruhestand.

Vom Lehrling zum Chef: Raiffeisen-Geschäftsführer Wolfgang Wrede geht in Rente

Uetze - Vom Lehrling zum Chef: Raiffeisen-Geschäftsführer Wolfgang Wrede geht in Rente

Uetze - Vom Lehrling zum Chef: Raiffeisen-Geschäftsführer Wolfgang Wrede geht in Rente