Eltze

Eltzes langjähriger Ortsbrandmeister Ralf Boeck soll Ehrenortsbrandmeister werden. Das haben 46 stimmberechtigte Mitglieder in einer Dienstversammlung der Ortsfeuerwehr Eltze einstimmig empfohlen. Diesen Vorschlag muss noch der Rat der Gemeinde Uetze absegnen.

Boeck stand 24 Jahre lang an der Spitze der Eltzer Feuerwehr. Seine Amtszeit endete am 30. April dieses Jahres. Außerdem war Boeck von 2003 bis 2009 stellvertretender Gemeindebrandmeister. In der Dienstversammlung zeichnete Gemeindebrandmeister Tobias Jacob den Eltzer für sein ehrenamtliches Engagement mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber aus.

Ein Geschenk erhielten Wilfried Meyer und Friedrich-Wilhelm Brenneke für ihre jahrzehntelange Mitarbeit im Kommando der Ortsfeuerwehr. Für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Alfred Müller geehrt. Vor 40 Jahren traten Bernd Wrede, Frank Lüer, Jörg Isensee, Ralf Boeck, Uwe Lüer und Wilfried Meyer in die Feuerwehr ein. Das wurde ebenfalls gewürdigt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller