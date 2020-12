Uetze

Randalierer haben in der Zeit zwischen Sonnabend, 17 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, die Lichterketten beschädigt, die im Freibad Uetze für weihnachtliche Stimmung sorgen sollte. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter auch für Vandalismusschäden an der Immanuel-Kant-Straße und am Klintsweg verantwortlich sind.

Lichterketten zerrissen, Halterung des Weihnachtsbaums beschädigt

Nach Aussage einer Sprecherin kontrollierte der Schwimmmeister des Freibades am Sonntag routinemäßig das Gelände. Dabei bemerkte er, dass die Beleuchtung des auf dem Sprungturm installierten Weihnachtsbaumes defekt war. Er überprüfte die Installation und stellte fest, dass die Lichterketten des Baumes zerrissen waren. Zudem war die Halterung des Baumes beschädigt worden. Die Täter hatten vermutlich versucht, den Baum in das Becken zu stoßen. Als das nicht gelang, warfen sie mehrere Steine in das Schwimmbecken. Den Schaden für die Lichterketten, die die Betreiber gerade erst neu gekauft hatten, gibt die Polizei mit 200 Euro an.

Schäden von insgesamt rund 400 Euro haben Randalierer Sonntagfrüh in der Immanuel-Kant-Straße und im Klintsweg angerichtet – vermutlich mit Silvesterböllern. Nach ersten Zeugenberichten sollen mindestens zwei Personen dafür verantwortlich sein. Die Randale spielte sich in der Zeit von 3 bis 4 Uhr ab. Am Klintsweg wurde ein feststehender Aluminiumbriefkasten durch die Explosion völlig zerstört, berichtet die Polizei. Sie sucht für alle Taten dringend Zeugen, die sich unter Telefon (05173) 925430 melden sollten.

Von Antje Bismark