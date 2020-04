Uetze/Hänigsen

Die Polizei in Uetze sucht Zeugen für Sachbeschädigungen in Uetze und in Hänigsen. In Uetze haben Unbekannte am Osterwochenende auf dem Sportgelände an der Hünenburgstraße einen Aufsitzmäher beschädigt, indem sie die Kunststoffteile ansengten. Zudem wurde ein Kunststoffstuhl beschädigt, ein Pfosten mit Schild aus dem Boden gerissen und Sitzbänke umgestoßen. Als Tatzeit nennt die Polizei den Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 8 Uhr.

Am Kreuzdornring in Hänigsen haben mehrere Jugendliche am Ostermontag um 17.15 Uhr gemeinsam den Zaun eines Privatgrundstücks beschädigt. Es wurden mehrere Zaunlatten abgebrochen. Die Gruppe wurde bei der Randale von einem Zeugen beobachtet, der auch die Polizei alarmierte. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die Randalierer, die beim Eintreffen der Beamten bereits verschwunden waren, aufgenommen.

Wer Angaben zu den Tätern machen kann, erreicht die Polizei unter Telefon (0 51 73) 92 54 30.

