Uetze

Erneut haben Randalierer mehrere Scheiben in Uetze kaputtgemacht. Die Unbekannten zerstörten zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 14 Uhr, die Fensterscheibe des Pfarrhauses an der evangelischen Kirche an der Kirchstraße. Sie warfen nach Aussage einer Polizeisprecherin einen Stein gegen das Glas, das zerbarst. Ebenfalls in diesem Zeitraum beschädigten sie die Glasscheibe an der Bushaltestelle, die sich an der Marktstraße befindet. Angaben zur Schadenshöhe können die Ermittler noch nicht machen.

Sie bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark