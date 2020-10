Einmal mehr haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend in Uetze die Spielzeugausleihe der Grundschule am Katenser Weg aufgesucht. Sie richteten Schäden am Gebäude an und verteilten Hunderte Bälle im Dorf. „Wir sind stinksauer“, heißt es beim Förderverein. Und auch die Polizei ermittelt jetzt.