Eltze

Mit großem Ärger registrieren die Eltzer, unter ihnen die Aktiven der Ideenwerkstatt, dass Unbekannte in den vergangenen Wochen zwei Informationstafeln am Grünen Weg beschädigt und eine Tafel komplett entwendet haben. Der Schaden liegt bei 600 Euro. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen der Sachbeschädigung, wie eine Sprecherin mitteilt.

14 Stelltafeln auf Weg

Der Grüne Weg ist nach Aussage von Rudolf Schubert, Vorstandsmitglied der Ideenwerkstatt, ein etwa acht Kilometer langer Wanderweg und Erlebnispfad rund um Eltze, den Ehrenamtliche der Ideenwerkstatt vor rund fünf Jahren mit 14 Stelltafeln mit Informationen zu Landschaft, Landwirtschaft, Natur und Geschichte ausgestattet haben. „Das Projekt wurde im Wesentlichen über Fördermittel der Bingo-Umweltstiftung, aber auch mit privaten Spendengeldern finanziert“, sagt Schubert. Der Weg erfreue sich großer Beliebtheit – gerade zu Pandemiezeiten sei es ein viel genutzter Wanderpfad gewesen.

Dieses Bild haben Unbekannte eingedellt und verbogen. Quelle: privat

Nun aber mehrten sich nach Aussage Schuberts die Hinweise von Spaziergängern, dass einige Schilder beschädigt seien. Deshalb inspizierten Mitglieder der Ideenwerkstatt den gesamten Weg, dabei entdeckten sie die Schäden, nahmen sie auf und erstatteten Anzeige. Stark demoliert wurde demnach ein Schild am alten Bahndamm parallel zur Straße Am Südfelde und eines in der Feldmark an der Ersebrücke Richtung Abbeiler Weg. Eine weitere Tafel haben die Randalierer an der Ersefurt in der Nähe der Bornstraße ganz vom Gestell abgerissen, es nicht mehr auffindbar.

Allein die Schilder haben in der Anschaffung 200 Euro das Stück gekostet. „Für solchen Vandalismus kann keinerlei Verständnis aufgebracht werden“, sagt Schubert, nach dessen Angaben die Ideenwerkstatt bereits vor einigen Jahren beschädigte Schilder hat erneuern müssen.

Die Polizei bittet Zeugen, denen in den vergangenen zwei Wochen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark