Uetze

Die Polizei Burgdorf sucht Unbekannte, die in der Nacht zu Sonntag, 27. März, an der Mühlenstraße in Uetze ihr Unwesen getrieben haben. Die Täter demolierten vier dort abgestellte Autos. Die abgetretenen Außenspiegel an den zwei VW und einem Mazda wurden gegen 5.30 Uhr entdeckt. Bei einem Mercedes wurde sogar ein Gullydeckel auf die Motorhaube geworfen, den die Randalierer aus der Straße gehoben hatten. Den Schaden beziffert ein Sprecher der Polizei auf etwa 3000 Euro.

Die Ermittler bitten unter Telefon (05136) 88614115 um Zeugenhinweise.